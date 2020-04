Triagepost Torhout: "wie niet ziek is, is hier in veilige handen"

Dat is een plaats waar je na een telefoontje met de huisarts wordt onderzocht om te kijken of je besmet bent met het coronavirus of niet. Mensen durven er vaak niet binnen, net omdat ze bang zijn om een besmetting op te lopen. Maar dat is onterecht, klinkt het in de triagepost in de polyvalente zaal "De Mast" in Torhout.

"Wie niet ziek is, is in veilige handen," luidt het. Negen op de tien patiënten die naar het triagecentrum komen, kunnen gewoon weer naar huis, om daar uit te zieken. Burgemeester Kristof Audenaert: "We hebben een heel goeie organisatie, samen met het lokaal bestuur, de huisartsenkring en AZ Delta. We werken heel goed samen. Hier kan je in de beste omstandigheden komen".

"Goed beschermd"

Ook huisarts Kris Monballyu beaamt dat. "We doen er alles aan om de veiligheid van onszelf, maar ook van alle patiënten te garanderen. En dat doen we door te zorgen dat we goed beschermd zijn, dat alles zeer goed ontsmet wordt tussendoor, zodanig dat er eigenlijk geen gevaar is dat er iets kan overgegeven worden van de ene naar de andere patiënt".