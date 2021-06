Triagepost wordt testcentrum voor mensen met reishonger

Het Overlegcomité heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. "Het testen van vertrekkende reizigers valt buiten de opdracht die de triageposten kregen van de overheid bij de start van de epidemie. Vanuit die optiek werd gevraagd aan AZ Delta hoe zij deze grootschalige testing verder kunnen organiseren. Er werd gekozen om op dezelfde locatie te werken maar met ander personeel en andere tijdsloten," vertelt burgemeester Kris Declercq.

Vrijheid van keuze testlabo

Mensen met symptomen of hoog-risico-contacten zullen dus op andere momenten zich kunnen laten testen, dan mensen die een negatieve test nodig hebben om op reis te mogen vertrekken. Maar het staat burgers nog altijd vrij om beroep te doen op andere labo's die nu ook PCR-testen aanbieden. De afspraken gelden voorlopig tot 1 juli.