Triageposten worden afgebouwd

In een triagecentrum word je –na een telefoontje met de huisarts- onderzocht om te kijken of je besmet met het coronavirus. Als er effectief een coronabesmetting wordt vastgesteld, dan word je doorverwezen naar de dienst spoedgevallen. In het andere geval, mag je weer naar huis.

De jongste dagen komen er heel wat minder patiënten langs, en dat betekent dat de triagecentra stilaan aan het afbouwen zijn. Er zijn dan minder artsen, en ze zijn vaak ook minder lang open. Onder meer in Brugge, Knokke-Heist, Kortrijk en Menen is dat het geval. In Oostende blijft voorlopig alles zoals normaal. Enkele kleine posten sluiten dan weer de deuren. Dat is zo in Anzegem en Avelgem. Patiënten van daar kunnen nog altijd in Waregem terecht. Deerlijk blijft nog zeker tot woensdag open als backup.