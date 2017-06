Triatlon Brugge even op de helling door blauwwieren

Het heeft er lang niet goed uitgezien, maar er zal morgen tijdens de triatlon in Brugge toch kunnen gezwommen worden in de Reitjes. Door de warmte kwam er een laag blauwalgen op het water waardoor deelnemers irritatie of maagklachten konden oplopen, maar uit de laatste metingen blijkt nu toch dat het grootste gevaar is geweken.

Het agentschap voor Zorg en Gezondheid raadde de stad eerst aan om het evenement te annuleren, maar na onderzoek van de laatste stalen deze namiddag bleek het grootste gevaar toch geweken.