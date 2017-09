Trio Aurora wint Hopkoninginverkiezing

In een bomvolle Poperingse feesttent behaalde het trio Aurora zaterdagavond even over middernacht de felbegeerde titel van Hopkoningin. Laura Sambaer en haar eredames Manon Debacker en Hanne Rouseré versloegen tijdens een spannende verkiezingsavond het trio Hopcona.

Ongeveer 3500 uitgelaten supporters zorgden urenlang voor een meer dan uitgelaten sfeer in de feesttent. Na drie proeven was het winnende trio bekend.



Eerste proef op scène was de bierproef. De kandidaten dienden 5 bieren blind te proeven en te benoemen. Ze kenden de naam van drie van de bieren, de twee andere waren een verrassing. Vervolgens moesten ze op alle mogelijke en manieren via een hindernissenparcours zoveel mogelijk bier transporteren naar het einde van de catwalk. De maatbeker van trio Aurora liep als eerste over. De derde proef bestond uit een act, die elk trio grondig kon voorbereiden. Beide teams brachten een filmprojectie in combinatie met zang. Het trio Aurora wint uiteindelijk de verkiezing en is zo nog zeker drie jaar Hopkoningin.

De 24ste internationale Hoppestoet die vandaag door de straten van Poperinge trekt, wordt een langgerekte ereronde voor de pas verkozen winnaars.