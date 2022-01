Troostbos genoemd naar verongelukte Charlotte (18)

In Koekelare hebben 200 vrijwilligers 4.000 bomen aangeplant. Het bos krijgt de naam Charlottebos ter nagedachtenis van Charlotte Gysel. Het meisje van 18 uit Koekelare kwam drie jaar geleden om het leven bij een tragisch verkeersongeval.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente werken daarvoor samen en maken er een troostbos van waar je even tot rust kan komen. De schepen voor leefmilieu van Koekelare nam het initiatief. Er staat een bank met een hartje dat Charlotte tekende in haar laatste schoolagenda. (lees verder onder de foto)

Haar mama Griet was van plan om haar een ring cadeau doen voor haar 21ste verjaardag. Er komt nu een bos met haar naam. Griet Depreitere, mama Charlotte Gysel: "Ik denk dat Charlotte dat ook zou willen dat ze echt een boodschap kan overbrengen. Dat is misschien raar om te zeggen, maar dat haar dood niet voor niets is geweest. Ik hoop echt dat er iets aan gedaan wordt."

