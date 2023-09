Tropisch weekend: kustredders vragen badgasten in bewaakte zones te zwemmen

"Niet elke redderspost aan de kust is nog bemand na de zomervakantie", zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

Veel volk verwacht

Traditioneel zakken heel wat toeristen af naar de kust bij mooi weer. Dat is ook de verwachting voor komend weekend. Volgens cijfers van Westtoer ligt de bezettingsgraad bij de kusthotels op 85 procent voor de nacht van vrijdag op zaterdag. In de nacht van zaterdag op zondag ligt de bezettingsgraad op 90 procent. Ook de afgelopen dagen noteerden ze aan de kust bezettingscijfers tussen de 80 en 85 procent.

"Zwem enkel in bewaakte zones"

Het zomerseizoen is evenwel afgelopen, wat wil zeggen dat niet elke redderspost nog wordt bemand aan de kust. "In elke kustgemeente is tot en met 17 september minstens een post bemand, maar niet meer alle 83 posten zoals tijdens de zomer", zegt Beun.

IKWV roept dan ook op om in bewaakte zones te gaan zwemmen.

"Er zijn afgelopen zomer al slachtoffers gevallen die in onbewaakte zones zijn gaan zwemmen. Nu is er een nog grotere zone onbewaakt, dus extra voorzichtigheid is aangewezen. De verleiding is misschien groot met dit mooie weer, maar let zeker op. Het is voor de eigen veiligheid van de zwemmers."

Ook op vlak van verloren gelopen kinderen vraagt IKWV om alert te zijn.

"Er zijn nog steeds verdwaalbandjes beschikbaar. Hou uw kinderen goed in de gaten en spreek een redder aan indien er problemen zijn."

Een overzicht van de bemande posten is terug te vinden op ikwv.be/locaties.