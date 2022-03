Huwen op het strand wordt mogelijk in Blankenberge. Dat is goedgekeurd op de gemeenteraad. Volgens de stad is dit de eerste plaats waar dit kan aan de kust.

Vroeger kon je in Blankenberge enkel huwen op het stadhuis maar door corona is gezocht naar alternatieven. Trouwen op locatie in openlucht zal enkel kunnen op zaterdag, in de periode van mei tot en met september. Bij slecht weer is een verhuizing naar stadhuis mogelijk.