Truckchauffeur betrokken bij mensensmokkel in Veurne

Donderdag kon de politiezone Spoorkin een 35-jarige truckchauffeur uit Roemenië arresteren in de Nijverheidsstraat in Veurne.

De politie kreeg een tip over aanwezige smokkelaars en transmigranten in de industriezone. Uiteindelijk werden twee transmigranten opgepakt, één jongeman werd bevrijd uit de laadruimte van een koelwagen die voorgebakken brood vervoerde naar Engeland. Even later werd ook een Roemeense truckchauffeur opgepakt, hij was betrokken bij de smokkel en werd gearresteerd.

Het Parket werd ingelicht en de Cel mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie werd in bijstand gevraagd voor het verder onderzoek.

"De arrestatie van iemand die betrokken is bij de mensensmokkel is dan ook een opsteker in onze strijd tegen dit fenomeen. Vluchtelingen, die per definitie zeer kwetsbaar zijn, in mensonwaardige omstandigheden dwingen en hen daarvoor ook nog eens grote sommen geld aftroggelen, dit kan de politie niet zomaar laten gebeuren. Het blijft echter moeilijk deze maffiose praktijken efficiënt te bestrijden", aldus korpschef Devid Camerlynck.