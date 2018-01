Trucker krijgt voorwaardelijke straf voor fataal ongeval

De Brugse politierechter heeft een 57-jarige trucker uit Torhout veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf voor een dodelijk verkeersongeval in Brugge.

Bij het ongeval kwam een 75-jarige fietsster om het leven. Het ongeval gebeurde in november 2016 op de Torhoutse Steenweg. De vrouw wilde op een oversteekplaats aan de Quick de Expresweg kruisen. Net op dat moment werd ze gegrepen door een vrachtwagen die links de oprit richting Zeebrugge wilde nemen. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De trucker verklaarde dat hij de fietsster absoluut niet had opgemerkt en vroeg om opschorting van straf.

Onachtzaam

De politierechter ging daar niet op in, maar hield wel rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. Volgens de rechter gebruikte de trucker een verkeerde kijktechniek. Bovendien was er sprake van een moment van onachtzaamheid. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel en drie maanden rijverbod, waarvan twee maanden met uitstel. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. De Torhoutenaar moet ook een geldboete van 600 euro betalen.