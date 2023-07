Trucker overlijdt op parking van ICO in Zeebrugge

Zondagochtend is een vrachtwagenbestuurder (39) overleden op de parking van Internactional Car Operators in Zeebrugge. De eerste vaststellingen wijzen op een noodlottig ongeval.

Iets na 9 uur werd het lichaam van de man, geboren in 1984 en afkomstig uitTadzjikistan, onder zijn eigen vrachtwagen aagetroffen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de hulp kon niet meer baten. De dokter kon enkel het overlijden vaststellen.

Vermoedelijk eigen fout

Volgens omstaanders was de man bezig met reparaties aan zijn vrachtwagen. Hij is dan vermoedelijk onder de vrachtwagen terechtgekomen, maar daar bestaat nog geen absolute zekerheid over. Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden.