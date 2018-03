Trucks krijgen ‘slim’ zeil tegen havencriminaliteit

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen diefstal, indringing en vandalisme.

Een eerste innovatie bestaat uit de ontwikkeling van een slim zeil om vrachtwagens af te sluiten. Sensoren in het zeil signaleren wanneer iemand door het zeil probeert te snijden, en geven meteen een alarmsignaal bij een meldkamer. Naast het slimme zeil wordt binnen de totaalaanpak ook geëxperimenteerd met innovatief hekwerk en dataverwerkende camera’s.

Het PASSAnT-project is een initiatief van onder meer het Belgische Vias institute. Woordvoerster Tine Vandecasteele: “Samen met het Nederlandse DITSS hebben wij onderzocht wat de precieze noden zijn. In de komende drie jaar gaan we samen met een tiental partners uit de publieke en private sector aan de slag om gerichte oplossingen te ontwikkelen die we zullen uittesten in de havens van Oostende en Moerdijk.” (lees verder onder de foto)

Reactie gouverneur

Gouverneur Carl Decaluwé juicht het initiatief alvast toe: “Mijn grootste bezorgdheid is de veiligheid in West-Vlaanderen. De inzet van geavanceerde technologie voor meer veiligheid is een must en een noodzaak. We kampen met onveilige toestanden onder meer door de loze beloftes en mensonwaardige handelingen van mensensmokkelaars. Dit moet resoluut de pas worden afgesneden, door ervoor te zorgen dat er geen intrusiemogelijkheden meer zijn. Het PASSAnT-project juich ik dan ook zeer toe. Er mag hiermee niet worden gedraald, want het gaat om mensenlevens, veiligheid en economische belangen”.

Het PASSAnT-project kan rekenen op de steun van de Nederlandse Rijksoverheid, de Nederlandse provincie Noord-Brabant, de Belgische provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen-Nederland dat de helft van het totaal budget van 2,7 miljoen euro ter beschikking stelt.