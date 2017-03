Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Trui Chielens past in rijtje top-illustratoren

Ons land telt een pak top-illustratoren en in dat rijtje eist Trui Chielens uit Poperinge stilaan haar plaats op.

Zopas zijn twee nieuwe kinderboeken verschenen met haar tekeningen. Het gaat om ‘Morgen is een ander land’ van Michael De Cock over de vluchtelingenproblematiek. En ‘Prinses Pompelien gaat trouwen’ van Brigitte Minne over lesbische relaties.

Trui Chielens studeerde af met potloodtekeningen met 'Zetelkat' van Josse Depauw. Het bijna fotografische van toen maakt meer en meer plaats voor tekeningen vol fantasie. “Door veel te tekenen, word ik meer zeker van mezelf en heb ik er meer plezier in. Ik hoop dat het nu te zien is dat ik er echt plezier in heb.”

Ondertussen ligt er alweer werk op de plank. Samen met Siska Goeminne werkt Trui Chielens aan een boek over afscheid nemen.