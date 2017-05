Trump kaapt muziekkapel Leieslag

De burgemeester van Kuurne is er niet over te spreken dat de Koninklijke Muziekkapel van de marine dit jaar de herdenking van de Leieslag niet zal opluisteren.

De kapel moet in Brussel de Amerikaanse president Trump verwelkomen. “Trumpshow beschadigt Leieslag,” tweet burgemeester Francis Benoit.

De herdenking van de Leieslag in Kuurne heeft dit jaar opnieuw plaats op 24 mei. Deze herdenking heeft plaats in aanwezigheid van het Bataljon 12de Linie - Prins Leopold - 13de Linie die in Kuurne gevochten heeft. Tijdens deze gevechten in Kuurne werden tijdens WO II talrijke burgers gedood en verloren 147 Linie soldaten het leven. Het is 77 jaar geleden dat deze slag plaatsvond.