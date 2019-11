Tuchtonderzoek tegen agent die borstvoeding verbood

De vrouw zat afgelopen zomer in haar auto, en gaf haar zoontje borstvoeding, maar dat was niet naar de zin van de agent. Hij verweet haar zelfs openbare zedenschennis. De vrouw zei nog dat haar zoontje dorst had, het was warm die dag, maar de agent dreigde met een pv.

Open brief

Daarop gaf de vrouw haar zoontje aan haar passagier, en reed weg. Ze besloot achteraf klacht in te dienen, maar maanden later was er nog altijd geen antwoord. Daarom schreef ze onlangs een open brief over de feiten.

De politie zegt dat ze de zaak zeker niet de doofpot stopt. Meer nog: er loopt ondertussen een tuchtdossier tegen de agent.