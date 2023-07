TUI annuleert alle reizen naar Rhodos door de bosbranden

Vliegmaatschappij Tui annuleert alle vluchten naar het Griekse eiland Rhodos tot en met dinsdag 25 juli door de huidige bosbranden. Zaterdag zijn al verschillende dorpen geëvacueerd. "De situatie vandaag is nog steeds precair en het is nog niet duidelijk wanneer de situatie zal verbeteren", zegt...

Alle reizigers die gisteren in allerijl werden geëvacueerd, worden vandaag persoonlijk door TUI gecontacteerd zodat ze een zo passend mogelijke oplossing voor hun situatie kunnen uitwerken.

Veiligheidsoverwegingen

"Hoewel het aantal Belgische reizigers in de getroffen regio vrij beperkt is, treft de situatie veel vakantiegangers. In deze fase van de crisis is het nog niet duidelijk hoe de komende dagen op het hele eiland zullen verlopen. Omwille van de onduidelijke omstandigheden hebben we uit veiligheidsoverwegingen besloten om vanaf vandaag tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos te laten vertrekken", klinkt het.

Vakantiegangers Dieter Verbauwhede en Charlotte Everaed zitten momenteel op het eiland en hopen zo snel mogelijk huiswaarts te keren: "Gisteren in Oostende kregen we groen licht om te vertrekken naar Rhodos. Eens we aankwamen waren er al duidelijk bosbranden te zien vanuit het vliegtuig en iedereen was versteld van de situatie. Eens we aankwamen met de taxi aan ons hotel kregen we de laatste kamer voor een nacht. Deze morgen kregen we een bericht van TUI dat ze geen zicht hebben op de situatie en om 11 uur moesten we al uit onze kamer. Nu wachten we op meer info en we hopen zo snel mogelijk huiswaarts te kunnen keren. Jammer dat de communicatie zo slecht verloopt".

OPROEP: ben jij op Rhodos of was je van plan om te vertrekken? Laat het ons weten via redactie@focus-wtv.be. Je kan ons ook foto's en video's sturen.