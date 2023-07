TUI annuleert alle reizen naar Rhodos door de bosbranden, vakantiegangers kunnen niet terug

Reisorganisator TUI heeft onvoldoende vrije capaciteit om Belgen vroeger terug te halen. Dat zegt woordvoerder Piet Demeyere. "Er is niet veel plaats op onze terugvluchten en het is hoogseizoen, waardoor er ook niet meteen andere toestellen beschikbaar zijn. We kunnen dus weinig reizigers de mogelijkheid geven om vroeger terug te keren", zegt Demeyere.

"Er wordt ook bekeken of vliegtuigen op andere verbindingen een tussenlanding kunnen maken op Rhodos, maar ook die zijn vol."

"Slechtste periode"

Volgens de woordvoerder gaat het om "de slechtste periode van het jaar om zoiets voor te hebben". De meeste Belgische TUI-reizigers zullen dus moeten wachten tot hun geplande terugvlucht om weer terug te keren. De prioriteit van TUI ligt nu op het zoeken naar nieuwe accommodaties voor zijn zowat zeventig vakantiegangers die zaterdag wegens de bosbranden geëvacueerd werden uit hun hotels.

"We begrijpen niet waarom we vertrokken zijn"

Vakantiegangers Dieter Verbauwhede en Charlotte Everaed zitten momenteel op het eiland en hopen zo snel mogelijk huiswaarts te keren. Zij begrijpen niet waarom ze überhaupt zijn mogen vertrekken. "Gisteren in Oostende kregen we groen licht om te vertrekken naar Rhodos. Eens we aankwamen waren er al duidelijk bosbranden te zien vanuit het vliegtuig en iedereen was versteld van de situatie", vertelt het koppel.

"We konden niet naar ons hotel door bosbranden, na een uur wachten zijn we uiteindelijk met de taxi naar een ander hotel gebracht, waar we de laatste kamer kregen."

Geen zicht op terugkomst

Het koppel uit Anzegem besliste pas woensdag om een lastminute te boeken, maar ervaart nu allesbehalve een vakantie. "Deze morgen kregen we een bericht van TUI dat ze geen zicht hebben op de situatie en om 11 uur moesten we al uit onze kamer. Nu wachten we op meer info en we hopen zo snel mogelijk huiswaarts te kunnen keren. Jammer dat de communicatie zo slecht verloopt."

