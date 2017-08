TUI contacteert reizigers in geteisterd Barcelona

Touroperators Tui en Thomas Cook nemen contact op met hun klanten in Barcelona om na te gaan of ze ongedeerd zijn.

Tui België, met hoofdzetel in Oostende, heeft momenteel 699 toeristen in Barcelona of omgeving, Thomas Cook 124. Barcelona is een van de topbestemmingen voor citytrips onder Belgische toeristen. "We hebben 699 reizigers die naar Barcelona zijn afgereisd. Van hen zijn er 456 die ook een hotel hebben geboekt in de stad, de overigen kochten enkel een vliegtuigticket", zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. "We hebben onmiddellijk sms'jes verstuurd om onze klanten op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen en aan hen gevraagd om een teken van leven te geven."

Annulatie

De touroperators raden hun klanten aan om de instructies van de lokale autoriteiten te respecteren, zich niet in de omgeving van de Ramblas te begeven en de actualiteit te volgen. Wat er gebeurt met reizigers die het na de aanslag niet meer zien zitten om te vertrekken en hun ticket naar Barcelona willen omboeken, is bij Tui nog niet duidelijk. Thomas Cook heeft al beslist dat klanten die een ticket kochten met vertrekdatum tot en met 20 augustus, gratis hun reis kunnen annuleren of een andere bestemming kiezen. In dat laatste geval moet wel extra betaald worden als de klant voor een duurder hotel kiest.

Ook in de Catalaanse badplaats Cambrils, waar gisteravond ook een aanslagpoging plaatsvond, hebben de reisorganisaties Belgen zitten.