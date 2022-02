Tui Oostende schaalt vliegcapaciteit op voor krokusvakantie

Na een volledig in het water gevallen krokusvakantie in 2021 door het toenmalige verbod op niet-essentiële reizen, heeft de Belg dit jaar weer zin in reizen. Zoals al de hele winter het geval is, wordt er ook nu nog tot het laatste moment gewacht om een wintervakantie te boeken. Tui vliegt voor de meeste bestemmingen ook vanuit de luchthaven van Oostende, zoals Spanje, Griekenland, Portugal, Turkije, Bulgarije, Tunesië en Egypte.

Voorkeur voor de zon

De helft van de reserveringen was de voorbije week voor een reisje tijdens het krokusverlof. TUI, de grootste touroperator van het land, noteert nu al zeven procent meer reizigers dan tijdens krokus 2019. Meer dan een op de twee vakantiegangers vliegt naar de zon (58%), een op de vier gaat skiën (26%), elf procent neemt de auto voor een vakantie dichter bij huis en vijf procent kiest voor een stedentrip.

Om aan de groeiende vraag van de afgelopen weken te voldoen, heeft luchtvaartmaatschappij TUI fly haar vluchtcapaciteit verhoogd door op verschillende bestemmingen extra of ruimere toestellen in te zetten, zelfs ook buiten de krokusvakantie. Zo werd er meer aanbod gecreëerd op Tenerife, Gran Canaria, Malaga (Costa del Sol) en Egypte.

Populaire bestemmingen

Een op de vier vakantiegangers gaat een weekje skiën. Frankrijk is de populairste bestemming (voornamelijk de Alpen) en trekt de helft van de skiërs aan. Oostenrijk en Zwitserland volgen op plaats 2 en 3. Vooral Oostenrijk registreert nog last-minute reserveringen, een inhaalbeweging sinds tieners in Vlaanderen de mogelijkheid hebben om een boosterprik te halen.

Top 5 vliegvakanties: Spanje, Egypte, Kaapverdië, Dominicaanse Republiek, Mexico.

Top 5 wintersport: Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland.

Top 5 stedentrips: Parijs, Rome, Lissabon, Venetië, Londen.

Top 5 autovakanties: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg.