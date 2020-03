Tuincentra willen heropenen

De tuin- en plantencentra voelen zich gediscrimineerd wanneer bloemen en planten enkel mogen aangeboden worden in andere winkels waar ook voeding en dierenvoeding wordt verkocht. “Met ons assortiment bloemen en planten kunnen we een positieve rol spelen in de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. We helpen de mensen actief en gezond bezig te blijven in hun tuin en op die manier de quarantainemaatregelen draaglijker te maken”, argumenteert Dirk Ballekens, directeur van de vereniging.

“Die centra in bloemen en planten die (dieren)voeding verkopen en daardoor mogen openblijven, bewijzen vandaag dat het veilig kan. Laat ons dan ook alle tuincentra die dit wensen en die de veiligheid kunnen garanderen weer open gaan en gun op die manier iedereen binnen onze sector een gelijk speelveld.”

Eigen veiligheidsprotocol

“In onze tuincentra doen we er echt alles aan doen om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers maximaal veilig te stellen”, gaat BTV-directeur Dirk Ballekens verder. “En dat met ons ‘Corona Garden Security Protocol’, waarin we zelfs strengere normen opnamen dan de overheid voorschrijft. Die normen worden, zonder uitzondering door al onze aangesloten tuincentra onderschreven. Het is dan ook contraproductief en zorgt voor ongenoegen om tuincentra in twee kampen te verdelen, louter op basis van assortiment.”

Verschillende regeringsleiders én UNIZO riepen afgelopen weekend nog op om maximaal aan het werk te blijven waar dat in veilige omstandigheden mogelijk is. “Vele tuincentra willen alvast niets liever dan voortdoen, personeel aan het werk houden en omzet genereren”, stelt UNIZO-topman Danny Van Assche vast.