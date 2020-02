Tuincoach in Kortrijk is groot succes

Eén week na de lancering van de tuincoach in Kortrijk zijn er al bijna 250 aanvragen.

De tuincoach geeft gratis advies om een tuin zo natuurvriendelijk mogelijk te maken. In Kortrijk is ruim een tiende van de oppervlakte tuin. Door er meer natuur van te maken, neemt de biodiversiteit toe en helpt het ook tegen de klimaatverandering. Het woord ‘tuincoach’ is trouwens, volgens het team taaladvies van de Vlaamse overheid, het woord van de week.

