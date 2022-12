Tuinen onder water door nieuwe verkaveling, N-VA Brugge wil werken laten stilleggen

Maandenlang je laarzen aanmoeten om in de tuin te gaan. Dat is één van de kopzorgen van buurtbewoners in Steenbrugge bij Assebroek.

In de achtertuin van de Brugse Benidictijnenstraat bouwt de West-Vlaamse Intercommunale WVI een verkaveling voor honderden huizen. Maar het gebied was waterziek en ondanks heel wat ingrepen, voelt de buurt het waterpeil in de tuinen almaar stijgen. Buurtbewoner Kristof Spruyt: "We wonen hier sinds 2004. We hebben altijd al natte gronden gehad achteraan de tuin. Dat ik moet ik niet ontkennen. Vroeger konden we gemakkelijk met schoenen of bottines, maar tegenwoordig lukt dat helemaal niet meer. Het is laarzen aandoen, tot de enkels in het water én de problematiek is duidelijk verergerd."

(lees verder onder de foto)

De buren willen het liefst dat de waterspecialisten van de WVI nog maar eens langskomen om het probleem met eigen ogen te zien. De Brugse N-VA-oppositie trekt intussen het verhaal naar zich toe. Gemeenteraadsleden Geert Van Tieghem en Pol Van Den Driessche eisen zelfs meteen het stilleggen van de werken. Pol Van Den Driessche: "Elke Assebroekenaar weet dat dit historisch groene gebied in de schaduw van de abdij en direct aansluitend bij de Assebroekse Meersen erg watergevoelig is. Als je daar heel veel beton gaat storten, dan hoef je zelfs geen ingenieur te zijn om te kunnen voorspellen dat dit voor problemen zal zorgen. Want water zoekt altijd een uitweg."