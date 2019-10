Het incident gebeurde rond 11 uur in de Cardijnlaan. Een tachtiger was in zijn thuishuis bezig met een frietketel schoon te maken. Net toen de man even weg was, ontstond er een defect. Het tuinhuis stond hierdoor in brand, waarna de brandweer werd opgeroepen. Toen die ter plaatse kwam, ontplofte er een gasfles die in het tuinhuis stond.

Er vielen geen gewonden, maar het tuinhuis brandde wel volledig uit. Ook de woning liep schade op.