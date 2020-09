Tuinhuis zwaar beschadigd na korte, felle brand

Op het ogenblik van de brand waren enkel de moeder en zoon in de woning aanwezig. Toen op zeker ogenblik de stroom uitviel en ze de hevige rookontwikkeling opmerkten, werd alarm geslagen. Ondertussen steeg een pikzwarte rookpluim op boven het tuinhuis, die in de wijde omgeving en vanop de naburige E17 te zien was.

“Het is nogal schrikken als je zoiets opmerkt, want eigenlijk sta je machteloos. Toch ben ik meteen begonnen met het sluiten van alle ramen, verplaatste ik nog onze wagen van onder de aanpalende carport en poogde ik met een tuinslang nog te blussen”, vertelt de vrouw des huizes, die er met de schrik vanaf kwam. De brandweer spoedde zich ter plaatse en had het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat het tuinhuis zware schade opliep.

Ook de inboedel, bestaande uit onder meer de gezinsfietsen, een grasmachine en golfmateriaal raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon de aanpalende houten carport wel vrijwaren. De brand is wellicht veroorzaakt door een kortsluiting aan de buitenverlichting.