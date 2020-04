Tuinliefhebbers uit Veurne willen meer bloemenweides zien

Louis De Jaeger en Bart Goudeseune zijn respectievelijk tuinarchitect en bio-ingenieur. Beiden vinden ze het jammer dat de meeste mensen een strak gazon hebben en wekelijks het gras maaien. "We hebben dringend meer en betere bloemenweides nodig", zeggen ze.

Maar in coronatijden is het moeilijk om actie te voeren, dus het duo doet dat noodgedwongen met een livestream vanuit hun tuin in Veurne. Ze tonen hoe je het best bloemen zaait, in de hoop dat veel mensen hun voorbeeld volgen. Zo willen ze de grootste bloemenweide van de Benelux creëren.