Tunnel aan N31/Bevrijdingslaan is open

In Brugge is de tunnel op de N31-Bevrijdingslaan officieel geopend.

Er is een dik jaar aan gewerkt. Vrachtwagens die vanuit Zeebrugge komen zullen zonder enig oponthoud van verkeerslichten hun weg kunnen verder zetten richting Frankrijk. De tunnel is voorzien van ledlampen en die zorgen ervoor dat chauffeurs niet plots in het duister komen te zitten. Hoe meer licht er buiten aanwezig is, hoe meer ze zullen oplichten. Na de herfstvakantie zal de aannemer starten met de aanleg van de brug voor het verkeer dat vanuit Zeebrugge het centrum wil binnenrijden.

Kruispunten weggewerkt

Het is het laatste knooppunt langs de N31 dat onder handen genomen werd. De voorbije jaren werden al heel wat kruispunten heraangelegd langs de N31. En dat zorgt niet alleen voor een vlottere verkeersstroom, maar ook meer verkeersveiligheid. De lichten op het kruispunt zullen door de opening van de tunnel definitief verdwijnen.