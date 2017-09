Tunnel Doorniksewijk vijf dagen dicht

Het rooster ligt volledig los en dat zorgt voor veel geluidshinder. Aannemer Tibergyn zal deze werken uitvoeren. Hij moet het wegdek over de volledige breedte van de tunnel opbreken. Tijdens deze werken is er geen autoverkeer mogelijk in de tunnel, fietsers en voetgangers kunnen wel door. De werken duren vijf dagen. Parking Schouwburg blijft bereikbaar via het Stationsplein en de Sint-Jorisstraat.

Het afsluiten van de tunnel heeft ingrijpende verkeersgevolgen. Zeker voor de handelaars in de binnenstad. Daarom organiseert het stadsbestuur een overleg met de aannemer, AWV, politie en Unizo. Er werd geopteerd om de werken uit te voeren van 2 tot 6 oktober 2017. Op donderdag 5 oktober zou de tunnel sowieso afgesloten worden voor Student Welcome. Het Volksrestaurant zal de verhuis van een aantal containers ook dan inplannen. Door een aantal zaken te concentreren in die week vermijden we dat de tunnel in de deze periode nog moeten afsluiten.