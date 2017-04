Turks referendum roept vragen op bij CD&V

Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V), voormalig schepen in Jabbeke, stelt zich naar aanleiding van het Turkse referendum vragen bij de dubbele nationaliteit van veel Turken in België. In een tweet pleit hij ervoor te stoppen met de dubbele nationaliteit. "Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit nu. Kiezen aub, nt houdbaar", tweette de volksvertegenwoordiger. Ook de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) wil over de partijgrenzen heen werk maken van "het uitdoven van de dubbele nationaliteit".

Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit nu. Kiezen aub, nt houdbaar #Turkeyreferendum — hendrik bogaert (@hendrikbogaert) 16 april 2017