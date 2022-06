Tv-reeks van Wannes Destoop verkocht aan Amerikaanse publieke omroep

De reeks is daardoor straks te zien op 350 lokale tv-stations in de VS. Albatros gaat over tien zwaarlijvige mensen op afslankkamp in de Ardennen. De reeks was bij ons te zien op Canvas, maar is ondertussen ook uitgezonden in Duitstalig Europa, en komt straks ook in onder andere Tsjechië op televisie.

"Deze verkopen zijn echt heel bijzonder voor ons als makers, omdat ze de internationale uitstraling en de universele thema's van de reeks bevestigen", zegt regisseur Wannes Destoop. De reeks werd bedacht door Destoop en acteur Dominique Van Malder. Die laatste speelt zelf ook mee in de reeks, naast andere bekende namen zoals Ruth Beeckmans, Benny Claessens, Joris Hessels en Janne Desmet. Afgelopen jaar won de reeks de mediaprijs Prix Europa voor beste fictiereeks.

Bekijk ook: