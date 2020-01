TVH scoort op sociale media met opvallende reclamebanner

Met het zinnetje "Sorry, our entire budget went to excellent customer service" op een witte achtergrond gaat de simpele reclameboodschap viraal op het internet.

Op het internetforum Reddit kreeg de afbeelding meer dan 27.400 likes en kwamen er honderden internationale reacties.

Op LinkedIN bereikte de reclame duizenden mensen en voor het bedrijf is het meteen ook hun beste post op dat sociale media-kanaal. Met de banner maakt TVH duidelijk waar ze de komende jaren willen op inzetten: een betere klantendienst. "We zullen ons concentreren op e-commerce en digitalisering, we willen het traject van de klant zo soepel mogelijk laten verlopen", aldus Silke Verfaillie (derde van rechts op de foto).

Ook in het verleden had TVH vaak opvallende reclamebanners langs de E17 (zie hieronder).