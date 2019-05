Twaalf maanden cel voor agressieve buitenwipper

De 28-jarige Bruggeling stond terecht voor vier feiten, maar werd voor twee incidenten vrijgesproken. Het openbaar ministerie had twee jaar effectief gevorderd.

Op 14 februari 2016 was op camerabeelden te zien hoe S.D. het bij Club D in Brugge aan de stok kreeg met een klant. In het tumult deelde de amateurbokser een vuistslag uit aan de klant. Ook op 21 mei 2016, 29 oktober 2017 en 22 december 2017 zou de toenmalige buitenwipper bij gelijkaardige incidenten betrokken zijn geweest.

Bij de feiten in mei 2016 liep het slachtoffer onder andere een neusbreuk en een hersenschudding op. Op de zitting verklaarde de man dat hij sindsdien aan chronische hoofdpijn lijdt. D.C. vorderde een schadevergoeding van bijna 19.000 euro. Meester Joris Van Maele plaatste vooral vraagtekens bij de warrige verklaringen van die burgerlijke partij. De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor twee van de vier vechtpartijen, waardoor D.C. dus ook geen schadevergoeding kreeg toegewezen. (