Twaalf maanden cel voor wilde achtervolging op E40

In de nacht van 25 op 26 november reed Lionel D. aan 140 kilometer per uur op het middenrijvak van de E40. Ter hoogte van Merelbeke begon de Oost-Vlaamse wegpolitie hem duidelijk te maken dat hij rechts moest rijden. De politie besloot hem op de afrit Drongen aan een controle te onderwerpen. De jongeman uit de buurt van Duinkerke leek te gehoorzamen, maar stoof toch opnieuw de snelweg op.

Tijdens een dolle achtervolging probeerde de beklaagde de politie af te schudden. Hij ramde onder andere de politiewagen naast hem, waardoor het voertuig tollend in de middenberm terechtkwam. Een andere auto van de politie belandde tegen de vangrail. De Ford Ka kon uiteindelijk pas ter hoogte van Oudenburg klemgereden worden.

Lionel D. kwam in Frankrijk al meermaals met de jeugdrechter in aanraking. Op het moment van de feiten was de jongeman met een groep vrienden op de terugweg na een uitstap naar Brussel. D. had geen rijbewijs en het voertuig was niet verzekerd. Zijn advocaat vroeg om een milde bestraffing op te leggen.

De rechter veroordeelde de jonge Fransman tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden met uitstel, en een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel. Vier politiemensen kregen elk een schadevergoeding van 1.125 euro toegewezen. Aan de Belgische staat moet hij een voorlopige schadevergoeding van 8.000 euro betalen.