Twaalf maanden met uitstel voor bedreigingen

Nadat de vijftiger in een depressie raakte, liep de relatie met zijn vrouw spaak. Hij deelde regelmatig klappen uit en gaf haar geen vrijheid meer. Nadat het stel uiteen ging, bleef hij zijn ex lastig vallen en moest zij meermaals slagen incasseren. Hij bedreigde haar ook.

De man bedreigde ook twee hulpverleensters van het OCMW. Een van hen was brugfiguur op de school van de kinderen. Om het stel te helpen integreren, ging zij op zoek naar werk voor hen. Door zijn rugproblemen vond ze geen werk voor de man. Zijn vrouw kon wel aan de slag en dat frustreerde de beklaagde.

Hij belde haar meermaals op. "Ik ga je in stukken snijden en in de diepvries steken", zei hij. Volgens hem was de brugfiguur de oorzaak van de huwelijksproblemen. Ook een collega van haar kreeg het hard te verduren. Zij verhuisde uiteindelijk zelfs van bureau en verstopte zich in de berging op het werk, omdat ze zich onveilig voelde.

Behalve een geval van slagen ontkent de vijftiger alles. Volgens de rechter zijn de feiten wel bewezen. Naast twaalf maanden met uitstel wordt er ook een boete opgelegd. De twee hulpverleensters krijgen honderd euro schadevergoeding, de vrouw een euro.