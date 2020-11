Twaalf maanden met uitstel voor vrouw die ex-partner bij iedereen zwartmaakte

N.T. startte na de relatiebreuk een heuse lastercampagne in de omgeving van het slachtoffer. Het openbaar ministerie had een jaar effectieve celstraf gevorderd.

N.T. en F.R. (52) hadden een relatie van mei 2015 tot augustus 2016, maar de Oudenburgenaar kon niet langer leven met het jaloerse en bezitterige gedrag van zijn partner.

De beklaagde kon dat duidelijk niet verkroppen, want ze begon R. overal zwart te maken. Ze stuurde zelfs een mail vol verwijten naar de raad van bestuur van de bankdirecteur. Zo beweerde ze dat haar ex-partner een psychiater nodig had, seksverslaafd was en escortes betaalde. Ook de vorige partner van het slachtoffer werd overladen met beledigende berichten.

N.T. hing ook bij zijn moeder, vrienden en kennissen de vuile was van R. buiten. Het slachtoffer werd opnieuw afgeschilderd als een bedrieger, een leugenaar, een dronkaard en een hoerenloper. Ze eiste van haar ex-vriend ook een lening van 25.000 euro terug. "Anders zullen er lijken uit de kast vallen", klonk het.

De verdediging pleitte dat T. enkel de frauduleuze praktijken van de bankdirecteur wilde aankaarten. "Ze was dermate gebroken op financieel en relationeel vlak. In die vlaag heeft ze die berichten gestuurd", aldus meester Stien Dijckmans.

De rechter stelde echter vast dat in de mail enkel over privézaken werd geschreven. Bovendien was het volgens de rechter duidelijk dat de beklaagde haar ex-vriend wilde schaden. "Het zou wel eens kunnen dat je van je sokkel valt... We hebben recentelijk nog zulke voorbeelden gezien in de media", schreef ze immers.

De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel. Voor het stelen van acht tuinstoelen en negen golfclubs van R. werd ze vrijgesproken. Het slachtoffer had 10.000 euro morele schadevergoeding gevraagd, maar kreeg slechts 2.500 euro toegewezen. Daarnaast is er volgens de rechter geen oorzakelijk verband tussen de feiten en zijn ontslag, aangezien de bankdirecteur zelf opstapte.