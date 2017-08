Het gaat om Louise-Marie-Luna Mattheeuws. Het meisje is ongeveer 1 meter 60 groot. Ze is tenger gebouwd, droeg een jeanskleurige salopette met een wit T-shirt en heeft blauw-groen geverfd haar tot over de schouders. Wie het meisje heeft gezien of meer info heeft, kan bij Child Focus terecht op het nummer 116 000