Twee agenten lichtgewond bij arrestatie in Menen

Vrijdagavond werd een 21-jarige man in Menen gearresteerd voor vandalisme. De man had met een verkeersbord een raam ingegooid. In eerste instantie konden ze geen dader meer aantreffen, maar toen de agenten met de bewoner van het huis stonden te praten, dook de vermoedelijke dader opnieuw op.

De verdachte bleek in het bezit van een mes, maar weigerde het te laten vallen. De agenten konden de jongeman overmeesteren, maar liepen bij het afnemen van het mes lichte verwondingen op. Op het moment van de feiten maakte de verdachte een verwarde indruk. Hij moet nog verhoord worden.