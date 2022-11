Twee aperitieven erkend als 100% West-Vlaams streekproduct

Het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ breidt uit in de categorie aperitief. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden ambachtelijk geproduceerd in West-Vlaanderen. Fox Cider van Maxime Claeys uit Geluwe is een nieuwe aperitief dat aan de lijst wordt toegevoegd. Daarnaast krijgt ook de Rouge Noir Gin van Entre-Deux-Monts (Heuvelland) het label toegekend.

In totaal zijn er nu reeds 590 erkende streekproducten en 420 producenten en verkooppunten die het label kregen.

Hoeveproducenten

Naast één nieuwe streekproducent Maxime Claeys (van Fox Cider), zijn er ook 3 nieuwe hoeveproducenten. In Roksem (Oudenburg) is het label toegekend aan Bioboerderij Baeckelandt en in de Westhoek zijn de hoeveproducenten ‘Hoevewinkel ‘t Omloophof’ (Ieper) en ‘Aan de Vleterbeke’ (Oostvleteren) ook toegevoegd aan het lijstje.