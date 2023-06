Twee autodieven opgepakt na klopjacht met drones en speurhonden

Dit weekend heeft de politie in Kortrijk twee autodieven kunnen oppakken. De twee Noord-Fransen worden ervan verdacht verschillende auto’s te hebben gestolen in onze provincie.

In de politiezone VLAS worden de jongste tijd heel wat wagens gestolen. De daders dringen telkens eerst een woning binnen, zoeken de autosleutels en gaan dan aan de haal met de auto’s. Dit weekend werd via het ANPR-netwerk een verdacht voertuig opgemerkt op de E17, een Volkswagen Golf, die vorige week was gestolen in Zwevegem. Daarachter reed een Audi A3, die net gestolen was in Wielsbeke.

De politie van de zone Vlas kon, in samenwerking met agenten van aangrenzende zones, één van de auto’s klemrijden ter hoogte van de Cowboy Henk-rotonde in Kortrijk.

Voertuig crasht

Woordvoerder Thomas Detavernier: “De dieven probeerden nog weg te rijden, maar hun voertuig crashte uiteindelijk. Twee verdachten sloegen te voet op de vlucht. Na een korte klopjacht door struikgewas, grachten en velden, en met inzet van een drone en speurhonden, kon de politie twee verdachten oppakken.”

Het parket werd verwittigd en dat leidt momenteel het onderzoek, samen met de federale gerechtelijk politie. Het onderzoek zal moeten uitwijzen voor hoeveel autodiefstallen het Franse dievenduo in aanmerking komt.