Twee bedrijven op Heernisse verantwoordelijk voor geurhinder

Daar wordt al geruime tijd geklaagd over geurhinder in en rond het industriegebied. Door buurtbewoners, maar ook door andere bedrijven. Tussen juni vorig jaar en maart dit jaar werd een professionele geurstudie uitgevoerd aan de hand van snuffelmetingen en geurdagboeken. De resultaten tonen aan dat in de woonwijken de geurhinder soms als hinderlijk kan ervaren worden, maar dat die niet onaanvaardbaar is. Op het bedrijventerrein zelf kan de geurhinder voor andere bedrijven wel onaanvaardbaar zijn.

De twee bedrijven, het mestcomposteringsbedrijf Compovit Pro en afvalverwerker WWT (nu TWZ) moeten nu, in samenspraak met een geurdeskundige, maatregelen uitwerken om de geurhinder te beperken. De omgevingsinspectie van het Departement Omgeving volgt dit van dichtbij op.

