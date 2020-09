Twee bejaarde vrouwen slachtoffer van diefstallen met geweld in Ardooie

In Ardooie werden vrijdag twee bejaarde vrouwen slachtoffer van een diefstal met geweld. De twee grijpdiefstallen werden gepleegd door dezelfde dader, een 24-jarige man uit Ardooie, die ondertussen gevat is. Dat bevestigt de politie.

Vrijdag omstreeks 16.25u kreeg de politiezone Tielt een melding van diefstal met geweld op het Polenplein in Ardooie. Toen een 79-jarige vrouw een bank verliet, werd ze vastgegrepen door een man, die haar handtas stal. De vrouw kwam ten val, liep een hoofdwonde op en brak haar pols. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, en de vrouw werd naar het AZ Delta overgebracht.

Met behulp van een alerte burger kon de verdachte, die gevlucht was, snel worden gevat. Het ging om een 24-jarige man uit Ardooie. Bij de arrestatie werd een identiteitskaart gevonden die kon gelinkt worden aan een gelijkaardige diefstal die eerder op de namiddag werd gepleegd. Aan de Okay in de Beverenstraat werd toen een 77-jarige vrouw overvallen en bestolen van haar brieventas.

De verdachte zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden.