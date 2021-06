Twee beklaagden die lijk verborgen na campingmoord voor strafrechter

Twee beklaagden moeten zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor lijkverberging in de zaak van de campingmoord in Middelkerke.

Kelly D. (24) en Bruno C. (45) werden na de moord opgetrommeld door één van de drie beschuldigden die later voor het hof van assisen zullen verschijnen. De zaak zal op 3 januari gepleit worden.

Verminkt slachtoffer in autokoffer

In december 2017 controleerde de politie een verdacht voertuig met drie inzittenden. Het levenloze lichaam van de 36-jarige Oostendenaar Mihael P. werd ontdekt in de koffer van de wagen. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen ernstig verminkt. Bestuurster Kelly D. uit Anderlecht, haar vriend Bruno C. uit Fosses-la-Ville en Oostendenaar Romuald V. werden gearresteerd. Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Julien B. en Alain D. werden net als Romuald V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkverberging.

"Probleem oplossen"

Het is niet duidelijk hoe de feiten in de caravan zich precies hebben afgespeeld. Het drietal zal zich wellicht in het voorjaar van 2022 voor het West-Vlaamse hof van assisen moeten verantwoorden. Van bij de start van het onderzoek verklaarde Romuald V. dat hij wel aanwezig was, maar dat hij met de moord zelf niets te maken heeft. Het was uiteindelijk wel hij die een vriendin optrommelde om 'een probleem op te lossen'. D. zakte samen met C. vanuit Namen af naar Middelkerke. Het koppel werd eveneens aangehouden, maar mocht na enkele maanden de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Openbaar aanklager Serge Malefason hoopte op een snelle behandeling van het correctionele dossier. De beklaagden zullen immers als getuigen opgeroepen worden tijdens het assisenproces. Voor lijkverberging riskeren de beklaagden tot twee jaar gevangenisstraf.

