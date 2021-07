Twee bestuurders zwaargewond bij ongeval op E17 Waregem

Afgelopen nacht rond halftwee is een zeer zwaar verkeersongeval gebeurd op de E17 in Waregem, richting Gent.

Een wagen botste er tegen de achterzijde van een vrachtwagen met oplegger waardoor het voertuig rond begon te tollen. Zo kwam het tot een aanrijding met een tweede wagen. De twee bestuurders, een Belg en een Fransman, geraakten levensgevaarlijk gewond. Ze moesten door de brandweer uit hun auto's bevrijd worden. De ravage was enorm, overal lagen brokstukken in het rond waardoor het doorgaand verkeer urenlang moeilijkheden ondervond. Het parket heeft een verkeersdeskundige gestuurd. Volgens het parket is de toestand van de twee slachtoffers nu stabiel.