Twee bewoners opgepakt na zoveelste brand in huis Bavikhove

Een branddeskundige moet achterhalen of er effectief brand is gesticht in het huis in de Vondelstraat in Bavikhove. Er zijn alvast meerdere brandhaarden gevonden wat het vermoeden alleen maar doet toenemen. De branddeskundige en het labo zijn vanmiddag ter plaatse gegaan.

De twee bewoners zijn opgepakt voor verhoor, meldt het parket.

Het is lang niet de eerste keer dat het brandt in dat huis in de Vondelstraat, dit is al de zevende keer in 23 jaar tijd. In 2016 brak er brand uit in de kelder, de vijf mensen die er toen woonden bleven ongedeerd.

Lees ook: