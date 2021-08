Twee bezenderde ooievaars uit Zwin Natuur Park (Knokke-Heist) overleden in Spanje

Afgelopen weekend zijn twee ooievaars, die bezenderd werden in Het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist), overleden. Elektrocutie is een mogelijke doodsoorzaak. Er zijn nu nog acht bezenderde ooievaars in leven.

De omgekomen twee jonge vogels, Gerana en Mathilde, geboren en bezenderd in 2021, waren amper een week geleden vanuit het Zwin aan hun eerste zuidwaartse trek begonnen. De vogels trokken in sneltreinvaart door Frankrijk en legden op amper drie dagen tijd bijna 1000 km af, wat een opvallende prestatie is. Ze bleven bij elkaar tot aan de Frans-Spaanse grens. Daar scheidden hun wegen om een onbekende reden.

Gerana bleef op 26 augustus achter in een bergvallei net ten zuiden van de grens, en stierf daar later die dag om een onbekende oorzaak.

Mathilde trok op die datum verder Spanje in, en bereikte ca. 285 kilometer verder een plek op iets minder dan 100 kilometer van de hoofdstad Madrid. Daar liep het ook voor deze vogel fout. Elektrocutie kan een mogelijke doodsoorzaak zijn van Mathilde.

Elektriciteitspalen lijken banale constructies in het landschap. Ooievaars en andere vogels zitten er vaak op te rusten. Ze zijn hoog, het is er veilig en er is een goed zicht op het omringende landschap. Deze palen kunnen echter een groot gevaar vormen voor grote vogels. Ooievaars hebben lange vleugels, en daardoor lopen ze het risico dat hun vleugels tegelijkertijd twee kabels raken of tegelijk een kabel en de paal of pyloon raken, die als geleider in contact staat met de grond. Dan krijgen ze een enorme stroomstoot door hun lichaam, met dodelijke afloop.