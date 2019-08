Het gaat om een verankerde mijn en een vliegtuigbom van maar liefst 500 kilo.

De marine zette voor beide operaties de mijnenjager Narcis in. Maandag was de opdracht om een verankerde mijn onschadelijk te maken voor de kust van Oostende.

Vanavond bekijkt de marine of dat ook daadwerkelijk gelukt is. De kans bestaat dat er opnieuw een gecontroleerde explosie op zee plaatsvindt. Er is ook nabij een windmolenpark een vliegtuigbom van 500 kilo ontdekt. Die heeft de marine gisteren laten ontploffen.