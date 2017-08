Afgelopen nacht heeft een buurman een brandgeur opgemerkt in een rijwoning in Heist.

De bewoner, een man van 30, maakte een verwarde indruk en had gedronken. Uiteindelijk kon de bovenbuur het brandje zelf blussen. De brandweer ontdekte dat het vuur was aangestoken. De bewoner werd bevangen door de rook en kon daardoor nog niet verhoord worden over de brandstichting.

En in Wevelgem is er gisterenavond in de Artoisstraat gepoogd om brand te stichten. De schade bleef gelukkig beperkt. Er is een verdachte opgepakt, die vandaag nog voor de onderzoeksrechter moet verschijnen.