Twee brandstichtingen in leegstaande gebouwen

In twee leegstaande gebouwen in Brugge is dinsdag brand ontstaan. Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, wijst alles in beide gevallen in de richting van brandstichting.

In beide zaken zijn nog geen verdachten opgepakt.

Rond 10 uur ontstond niet voor het eerst brand in een leegstaande drukkerij in het Tempelhof in Sint-Pieters Brugge. Het vuur zorgde vooral voor een grote rookontwikkeling, maar de schade bleef beperkt. Er vielen ook geen gewonden. Net als bij enkele vorige branden wijst alles erop dat het vuur werd aangestoken. De politie bekijkt of er een link is tussen de brand van dinsdag en eerdere branden.

In de namiddag moest de Brugse brandweer opnieuw uitrukken voor een brand in een leegstaand pand. Ook in de Heidelbergstraat in Sint-Michiels Brugge zijn er elementen die wijzen op brandstichting. Bij deze brand raakte evenmin iemand gewond.

Zie ook: Opnieuw brand in Tempelhof in Brugge