In De Panne zijn gisterenmorgen in de vroegte twee Britse Albanezen opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

De West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voert sinds kort samen met het Britse NCA een onderzoek naar een smokkelbende die gebruik maakt van opblaasbare boten. In dat kader werden zondag om 4.30 uur twee Albanezen opgepakt in De Panne. De 34-jarige en de 44-jarige man, allebei uit Basingstoke.

De twee staken met een opblaasbare motorboot het Kanaal over om twaalf transmigranten op te halen. Die zouden ze dan oversmokkelen naar het Verenigd Koninkrijk.Later op de dag is ook nog in Engeland een derde verdachte opgepakt. Volgens het parket van West-Vlaanderen is dergelijke internationale samenwerking cruciaal in de strijd tegen mensensmokkel."We willen koste wat het kost vermijden dat mensen in gevaar worden gebracht op de Noordzee", zegt procureur Frank Demeester.

Het Britse National Crime Agency benadrukt dat deze vorm van mensensmokkel enorm gevaarlijk is. "De mensensmokkelaars geven ook helemaal niet om de veiligheid van hun passagiers", aldus Brandon Williams.