Twee broers naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in Waregem

In Waregem zijn twee broers naar het ziekenhuis gebracht nadat ze bevangen waren geraakt door CO-dampen. Oorzaak was een houtkachel in het huis.

Er was vanmorgen aanvankelijk een oproep voor een bewusteloze patiënt in een huis in de Fabrieksstraat in Waregem. Bij metingen bleken de CO-waarden in het huis veel te hoog. Er lag trouwens nog iemand in huis, maar die was nog bij bewustzijn. Het gaat om twee broers van rond de 70.

De broers zijn naar het ziekenhuis gebracht en intussen aan de beterhand.

De brandweer heeft het huis geventileerd. Ze hebben ook de houtkachel uit het huis weggehaald: de CO-vergiftiging is wellicht veroorzaakt door slechte verbranding in die houtkachel.