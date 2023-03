Twee buitenlanders in cel voor naaktbeelden minderjarige jongens

De Duitser gaf zich via Facebook uit als een meisje uit Kortrijk en kon zo van zejer twintig jongens tussen 11 en 17 jaar naaktfoto's krijgen. Hij deelde die later met een Oostenrijker. Child Focus stelt zich burgerlijke partij.

In april vorig jaar werd de Duitser opgepakt door de politie in Brugge. Die betrapte hem met een 14-jarige jongen in een auto. In ruil voor geschenken, voerde de jongen seksuele handelingen uit. Wat later werd ook de Oostenrijker aangehouden. Heidi De Pauw, CEO Child Focus: "De verdachten gaven zich op internet en sociale media vooral uit als jonge, aantrekkelijke meisjes om zo in contact te komen met jongens, meestal toch wel met een vrij kwetsbaar profiel. En tijdens de gesprekken werden beelden gevraagd van die jongens en ze gingen zelfs over tot het groomen, zover dat er afspraken werden gemaakt om elkaar te ontmoeten in ruil voor seksuele diensten. "